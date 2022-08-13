Bakan Akar, Balıkesir’de bazı ziyaretler gerçekleştirdi

Ziyaretleri kapsamında ilk olarak Balıkesir Valiliği'ne giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Vali Hasan Şıldak tarafından karşılandı. Akar, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ALDI

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geçen Akar'a, Başkan Yücel Yılmaz tarafından faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.

Akar, Balıkesir'de AK Parti ile MHP ve BBP il başkanlıklarına da ziyarette bulundu.

Ziyaretleri esnasında esnafın ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Akar, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, sohbet etti.