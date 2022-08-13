Başkan Erdoğan Hacı Bektaş Veli Müzesini ziyaret etti

Başkan Erdoğan, programda yaptığı konuşmasının ardından beraberinde bulunan heyet ile birlikte Hacı Bektaş Veli Müzesini ziyaret etti.

Erdoğan, ziyarette esnaf ve vatandaşlar ile sohbet ett.

Müze ziyareti basına kapalı olarak devam etti.