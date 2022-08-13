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Giriş Tarihi: 13.8.2022 22:53

Başkan Erdoğan Hacı Bektaş Veli Müzesini ziyaret etti

İHA
Başkan Erdoğan Hacı Bektaş Veli Müzesini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hacı Bektaş Veli’nin 751’inci yıl dönümü nedeniyle “Bu Kapı, Sevgi, Barış, Kardeşlik, Muhabbet Kapısıdır” temasıyla düzenlenen anma program çerçevesinde Hacı Bektaş Veli Müzesini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, programda yaptığı konuşmasının ardından beraberinde bulunan heyet ile birlikte Hacı Bektaş Veli Müzesini ziyaret etti.

Erdoğan, ziyarette esnaf ve vatandaşlar ile sohbet ett.

Müze ziyareti basına kapalı olarak devam etti.

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Başkan Erdoğan Hacı Bektaş Veli Müzesini ziyaret etti
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