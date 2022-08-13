Başkan Erdoğan’dan 84 milyona mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 21. kuruluş yıldönümü dolayısıyla vatandaş için bir mektup kaleme aldı. Erdoğan'ın yazdığı mektup Türkiye'nin farklı yerinde oluşturulan AK noktalarda partililere ve vatandaşlara ulaştırılacak. İşte Erdoğan'ın mektubu:Değerli dava ve yol arkadaşlarım, bundan 21 yıl önce sizlerle birlikte AK Partimizin resmi kuruluşunu tamamlayarak milletimize hizmete ve ülkeyi yönetmeye talip olmuştuk. 'Bir olduk 21 olduk' şiarıyla çıktığımız bu yolda, ilk günkü heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Hamdolsun milletimiz de kuruluşumuzun üzerinden 16 ay geçmeden girdiğimiz ilk seçimde partimizi açık ara farkla iktidara getirerek bize olan güvenini göstermişti.Türkiye'nin; vesayetin sancılarıyla kıvrandığı, geri kalmışlığın yükünün altında ezildiği, istikrar ve güvensizlik bataklığında çırpındığı, dört bir yandan hak ve özgürlük taleplerinin yükseldiği, velhasıl tarihin en bunalımlı dönemlerinden birinin yaşandığı bir süreçte üstlendiğimiz bu ağır sorumluluğun hakkını vermek için gece gündüz çalıştık. Bugün dönüp geriye baktığımızda 20 yılda asırlık bir demokrasi ve kalkınma hamlesi gerçekleştirdiğimizi memnuniyetle müşahede ediyoruz.Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora her alanda Türkiye'nin sadece eksiklerini gidermekle kalmadık, gelecekte yapacağı atılımların da altyapısını kurduk. Şimdi bu güçlü altyapının üzerinde 2023 hedeflerimizi de geçirerek ve 2053 vizyonumuzu inşa ederek ülkemize ve milletimize verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getirmek istiyoruz. Bunun için 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir.Kuruluşundan beri sandıktan 15 defa birinci çıkan AK Parti'yi 2023'te yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde yeniden zafere ulaştırmakta kararlıyız. İnşallah partimizin bir sonraki kuruluş yıldönümünün mutluluğunu, ülkemizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırmış bulunmanın gururuyla, yine hep beraber yaşayacağız. AK Partimizin bir neferi olarak 21 yıldır AK Partimize ve onun asli sahibi olan milletimize yaptığımız hizmetler için size şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete uğurladığımız tüm yol arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sevgi ve saygılarımla...AK Parti, kuruluşunun 21'inci yılını "Bir olduk, 21 olduk" temasıyla 15 Ağustos'ta ATO Congresium'da gerçekleştirecek sade bir programla kutlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile düzenlenecek programda, parti kurucuları, eski TBMM başkanları, eski bakanlar, eski milletvekilleri de yer alacak. Bu akşam 23.00'te de A Haber'de "Kutlu Yürüyüş 21 Yaşında" belgeseli yayınlanacak.