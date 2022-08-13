Modern mimarinin öncü isimlerindendi

Türkiye Ermenilerinin önemli isimlerinden ve Mimar Sinan Büyük Ödülü sahibi ünlü mimar Nişan Yaubyan son yolculuğuna uğurlandı. Tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi'nde 94 yaşında hayata gözlerini yuman Yaubyan, Üsküdar'daki Surp Garabed Kilisesi'nde düzenlenen törenin ardından Kadıköy Hasanpaşa Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.1928'de dünyaya gelen Nişan Yaubyan, Özel Getronagan Ermeni Lisesi'nin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi aldı. Amerika'nın Michigan Üniversitesi'nde master yaptığı sırada New York'taki İkiz Kuleler olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezi başta olmak üzere Washington Dulles Uluslararası Havalimanı ve Century Plaza gibi önemli projelerde yer aldı. Katıldığı 69 proje yarışmasının 6'sı birincilik olmak üzere 44'ünden derece alan Yaubyan, Türkiye mimarisine katkılarından dolayı, İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nden 2003 yılında onur üyeliği aldı. Yaubyan, 2020'de ise Türkiye'de bir mimara verilen en büyük ödül olan Mimar Sinan Büyük Ödülü'ne layık görüldü. 50'li yılların modernizminin öncülerinden olan Yaubyan; Beyoğlu Hastanesi, Sakarya Hükümet Konağı, Sünbül Apartmanı, Bebek Apartmanı, Çanakkale Seramik Binası gibi Türkiye'nin modern mimarisinin dikkat çekici projelerine imza attı.