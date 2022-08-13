Nevşehir, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız" coşkusuyla Başkan Erdoğan'ı bekliyor...

Nevşehirliler, Hacı Bektaş etkinliklerine katılmak üzere gelecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız" coşkusuyla karşılamaya hazırlanıyor.

KİMSE BİZİ BÖLEMEZ





Naciye Doğrusöz(80): Sabahın erken saatinden itibaren Cumhurbaşkanımızı bekliyorum. İyi ki cumhurbaşkanımız şehrimize geliyor. Çok mutluyum, gelmesi beni memnun etti. Son zamanlarda cemevlerine yapılan saldırılardan sonra önce Muharrem orucuna katılması şimdide Hacı Bektaş-ı Veli anma programına teşvik etmesi bizleri gururlandırdı. Birliğimizi ve kardeşliğimize kast edenlere en güzel cevap bu tür etkinlikler oluyor. Daha önce Çorum'da Sivas ve Maraş'ta yaşanan kötü olaylar yeninden olmayacak. Bizleri bölmeye kimsenin gücü yetmez.

KARDEŞÇE YAŞAM İSTİYORUZ



Ayten Acar (55): Sırf Cumhurbaşkanımızı görmek için geldik. Allah ondan razı olsun. Son günlerde Alevilere yönelik provakasyonları üzüntüyle karşılıyorum. Saldıranları Allah'a havale ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ziyareti birliğimiz adına çok önemli. Ülkemizde barış huzur, kardeşçe yaşam istiyoruz. Irk, din, dil ayrımı yapılmaksızın herkese eşit muamele yapılsın. Bayrağımızın altında huzur içinde yaşayalım.

EDİRNE'DEN KARS'A BİZ BİRİZ



Cengiz Çelik: Nevşehir Kozaklı köyünden geldim. Cumhurbaşkanımızın şehrimize gelmesi çok güzel. Edirne'den Kars'a biz biriz. Kürt, Türk, Alevi, Çerkez hepimiz kardeşiz. Bizi bölmek isteyen hainler emellerine ulaşamayacak. Kadim bir devletiz. Zengin bir kültüre sahibiz. Reisimiz geleceği için heyecanlıyız. Çorum programı nedeniyle biraz geçilebilirmiş isterse gece gelsin gelene kadar bekleriz.

BİRLİĞİMİZİ BOZMAYA ÇALIŞMASINLAR



Yıldıray Şen(57): 1994'ten beri başkanımızın yanındayız. Her zaman da yanında olmaya devam edeceğiz. 2023'te cumhurbaşkanımızın kolaylıkla kazanacağını düşünüyorum. Ben Almanya'da yaşıyorum. Ülkemizde çok pahalılık var diyerek Türkiye'yi karalamaya çalışanlar fırsatçılara dönüp baksınlar. Devleti suçlamasınlar. Kimse birliğimizi dirliğimizi bozmaya çalışmasın.