Polis okulunda aramadıkları kimse yoktu

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Bylock yazışmalarında ismi geçen polis memuru A.K. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütüldü. Örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü hatlardan da görüştüğü tespit edilen A.K., bazı FETÖ'cülerin itiraflarıyla da deşifre oldu.Savcılıkta ifadesi alınan A.K. delilleri inkar etmedi. 2013-2014 yılları arasında polis okulunda okuduğunu anlatan A.K., "O dönemler toplum tarafından cemaat olarak adlandırılan yapının mahrem imamları, beni sabit veya ankesörlü hatlardan aradılar. Hatırladığım kadarıyla bir kere de AVM'de görüşme yaptık. Beni aramamalarını söyledim ancak onlar aramaya devam ettiler. Elimden geldiğince telefonları açmamaya çalıştım. 17-25 Aralık olaylarından sonra Cumhurbaşkanının açıklaması akabinde görüşmedik. Ayrıca dönemin polis okulu müdürü öğrencilere hitaben dışarıda farklı kişilerle görüşmeler yaptığımızı, bu görüşmelerin doğru olmadığını söyledikten sonra kesinlikle böyle bir görüşmemiz olmadı" dedi.FETÖ'nün mahrem imamlarının cep telefonlarından değil de ankesör ve büfe gibi sabit hatlardan aradıklarını vurgulayan A.K., "O dönemde polis okulunda eğitim alan herkes aranıyordu diyebilirim. Duyduğum kadarıyla mahrem imamlar polis okulu öğrencileriyle tek tek görüşüyorlardı. Benim de görüşmem olmuştur" dedi.Savcılık, ifadesinde inkar yoluna gitmeyip, samimi bir şekilde örgüt irtibatını anlatan A.K. hakkındaki iddianameyi ağır ceza mahkemesine gönderdi. İddianamede A.K. hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanıp uygulanmayacağı konusunda takdir mahkemeye bırakıldı.