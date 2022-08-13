Tunç Soyer’in zam oyunu... UKOME’den geçiremediği kararı meclise sundu

İyi ki komisyonda bu işi araştıran üyeler var. Yoksa İzmirlilerin de haberi olmayacaktı. O zaman soruyorum; neden ESHOT'ta fiyat artışı yapamadınız, hadi yapın, getirin buraya. İzmirlileri aldatıyorsunuz. UKOME'de alınmış böyle bir karar yok. Burada bahsedilen 570 nolu UKOME kararı büyükşehir belediyesinin teklifinin reddi yönünde. İlk teklif olarak tam biniş için 10 lira 25 kuruş teklif sunmuşsunuz. Arkasından 7 lira 50 kuruş istemişsiniz, reddedilmiş. İBB'nin almış olduğu her ay ÜFE oranındaki otomatik zam kararı mahkeme tarafından iptal edildi. Mahkeme kararından başka bir şey daha var; İBB daha öncesinde de yapmıştı yine yapıyor, mahkeme kararlarını yok sayıyor görmüyor, İzmirlileri uyutarak parasının üzerine çöküyor. Mahkeme zammı iptal etmiş, yürütmeyi durdurmuş ve o süre içerisinde yapılmamış, ödemeleri iade etmesi gerekirken kulağının üstüne yatıyor. Ben Büyükşehir Belediye Meclisinden tüm İzmirlilere duyuruyorum. Ortada mahkeme kararı var. Gelsinler zamlı ödedikleri ulaşım ücretlerini belediyeden geri istesinler." dedi.