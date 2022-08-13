Tunç Soyer’in zam oyunu... UKOME’den geçiremediği kararı meclise sundu

Önerge görüşülürken söz alan AK Parti Grup başkanvekili Özgür Hızal, İzmirlilerin aldatıldığını öne sürdü.
UKOME Genel Kurulunda zam talebinin ret edildiğini hatırlatan Hızal; "Meclis kararıyla tarife değişikliği yapma çabası içerisindeler. UKOME'de böyle bir karar alınmadı. Büyükşehir Belediyesinin zamlı tarife teklifi reddedildi. Şu yazı bile İzmirlileri aldattığınızı gösteriyor. Siz genel kurul kararını görmezden gelerek hukuku görmezden gelerek burada da kelime oyunu yaparak önümüze bunu getiriyorsunuz.
İyi ki komisyonda bu işi araştıran üyeler var. Yoksa İzmirlilerin de haberi olmayacaktı. O zaman soruyorum; neden ESHOT'ta fiyat artışı yapamadınız, hadi yapın, getirin buraya. İzmirlileri aldatıyorsunuz. UKOME'de alınmış böyle bir karar yok. Burada bahsedilen 570 nolu UKOME kararı büyükşehir belediyesinin teklifinin reddi yönünde. İlk teklif olarak tam biniş için 10 lira 25 kuruş teklif sunmuşsunuz. Arkasından 7 lira 50 kuruş istemişsiniz, reddedilmiş. İBB'nin almış olduğu her ay ÜFE oranındaki otomatik zam kararı mahkeme tarafından iptal edildi. Mahkeme kararından başka bir şey daha var; İBB daha öncesinde de yapmıştı yine yapıyor, mahkeme kararlarını yok sayıyor görmüyor, İzmirlileri uyutarak parasının üzerine çöküyor. Mahkeme zammı iptal etmiş, yürütmeyi durdurmuş ve o süre içerisinde yapılmamış, ödemeleri iade etmesi gerekirken kulağının üstüne yatıyor. Ben Büyükşehir Belediye Meclisinden tüm İzmirlilere duyuruyorum. Ortada mahkeme kararı var. Gelsinler zamlı ödedikleri ulaşım ücretlerini belediyeden geri istesinler." dedi.
GÜNAH KEÇİSİ BİZ OLACAĞIZ
AK Partili Fikret Mısırlı ise "İZTAŞIT'a da yaklaşık yüzde 15'lik bir fiyat artışı yapılacak. İZTAŞIT kaç kişi taşıyor, ne kadar para aktaracağız diye sorduk sayılar gelmedi. İZTAŞIT'ın zam talebi de UKOME'ye gitmiş kabul edilmemiş. Bunu getirip Büyükşehir Belediye meclisinden geçirelim diye uğraşıyorlar. UKOME kararları henüz Büyükşehir sayfasında yayınlanmamış. UKOME'den geçmemiş kararı buradan geçirirsek günah keçisi biz olacağız."diye konuştu.
CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın ise ESHOT'un bütçesinin büyükşehir meclisince onaylanıp yürürlüğe girdiğini belirtip; "ESHOT'un gelir kalemlerinin içerisinde yer alan tarife ücretleri Eshot'a gelir kalemi olarak belirlenmiştir. Karar verme yetkisi belediye meclisine aittir" diye konuştu. Konuşmaların ardından toplu ulaşım araçlarına zam öngören önerge AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyuna karşılık CHP ve İyi Partili meclis üyelerinin lehte oyları ile kabul edildi. Zamlı tarifenin önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi bekleniyor.