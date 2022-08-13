Yandaşlar belediyeleri haraca bağladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendilerine ekranlarında yer vermeyen muhalefet medyasına yönelik, "Haraca bağlamışlar bütün muhalefet belediyelerini. Her bir belediyeden haraç alıyorlar resmen. Aylık maaş alıyorlar" dedi. İnce, Yalova'nın Elmalık Köyü'ndeki evinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Muhalefet medyasına yönelik sorduğu soru sonrasında tepkilere değinen İnce, "Bir soru sordum, çıldırdılar. Medya, cumhuriyet tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Parayı verenin düdüğü çaldığı bir medya düzeni var" dedi.Muhalefet medyasının CHP ve İyi Parti'nden maaş aldıkları yönünde sözleri sonrası yapılan açıklamalara da yanıt veren İnce, "Önce 'İftira atıyorsun' dediler. Sonra dediler ki, 'Biz sözleşme yaptık'. Utanmazlığın bu kadarı olur. Maaşın adını sözleşme yapmışlar. Hizmet satın alıyorlarmış. Haraca bağlamışlar bütün muhalefet belediyelerini. Her bir belediyeden haraç alıyorlar resmen. Aylık maaş alıyorlar. Bir tanesini, Mudanya'yı açıkladım. Sırayla açıklayacağım bazılarını. Şimdi tekrar soruyorum, hangi belediyeden ayda kaç para alıyorsunuz?Bunu açıklayın. Besleme basınsınız siz. Neymiş, bağımsız gazetecilermiş bunlar. Allah Allah. Siz nasıl bağımsız gazetecisiniz ya? İnce, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın kendisine yönelik sözlerine de tepki gösterdi. İnce, Yanardağ'ın geçmişteki tweet'lerini hatırlarak şöyle dedi: "Bana ağır laflar ediyor görüyorum. Ciddiye aldığımdan değil. Neden mi ciddiye almıyorum. 'Kürtlerin ayrılmasında ve bağımsız bir devlet kurmasında bence hiçbir sakınca yok' diyen bir adam bu." Muharrem İnce'nin gündeme bomba gibi düşen CHP-yandaş medya para ilişkileri ilk değil. Geçtiğimiz yıllarda CHP'nin yandaş medya kurmak için CHP'li belediyeleri adeta haraca bağladığı ortaya çıkmıştı. CHP yandaşı gazetecilerin ifşaları, CHP'deki milyonluk vurgunu da gün yüzüne çıkarmıştı. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, ABD'de kara para aklamasıyla tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın parasıyla Artı 1 televizyonunun kurulduğunu belirterek, Uğur Dündar'ın da buna öncülük ettiğini ima etmişti. Tele 1 Televizyonu'nda açıklamada bulunan Merdan Yanardağ, "Tele 1 ve tüm televizyon kanallarının bütün gelirleri, reklam ve sponsorluk gelirleridir ve biz bazı hizmet satış anlaşmaları da yapıyoruz. Bunların içinde siyasi partiler de var. Demokratik siyasetin içinde yer alan muhalif partiler bunlar. İktidar partilerini reddediyoruz. CHP ile zaman zaman yaptığımız hizmet anlaşmaları var. Ne yapıyoruz? Onların mitingini canlı olarak yayınladığımız zaman bunun karşılığında bir bedel alıyoruz" dedi.GazeteciCan Ataklı da Artı 1 kanalının kurulması için toplanan 40 milyon TL'nin CHP'li bir yönetici tarafından buharlaştırıldığını açıklamıştı. Ancak Ataklı, 40 milyon liranın hangi CHP'li isim tarafından, nasıl toplandığına dair bilgi vermemişti. CHP'li eski Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin de iddiaları doğrulamıştı. Bu arada Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın da fonlama skandalını kabul etmesine medya derneklerinden tepki yağdı. Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, "Onların objektiflik gibi bir derdi yoktur. Merdan Yanardağ devede tüyü kabul etmiş. Devamı da gelecektir. Tele 1'i CHP'nin var ettiğini ve objektif bir yayıncılık anlayışından uzak olduklarını kabul etmiş" dedi.