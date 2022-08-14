Adım adım 2023’e

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki "erdemliler hareketi" ile 14 Ağustos 2001'de kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) engellemelere rağmen reformlar ve başarılarla dolu 21 yılı geride bıraktı.1997'de Siirt'te okuduğu Ziya Gökalp'in Asker Duası şiiri nedeniyle 1999'da 10 ay hapse mahkûm edilen ve siyasi yasaklı olan Erdoğan, AK Parti yüzde 34.28'lik oy oranıyla tek başına iktidar olmasına rağmen başbakan olamadı. Siyasi yasağının kalkmasının ardından 2003'te Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili seçilen Erdoğan, 15 Mart 2003'te 59'uncu hükümeti kurarak başbakanlık koltuğuna oturdu.AK Parti 2007'de cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine yönelik referandum ve anayasa değişikliği referandumu dahil girdiği 15 seçimden birinci parti olarak çıktı.Ankara'da 2006'da Danıştay binasında Alparslan Arslan'ın gerçekleştirdiği silahlı saldırı kumpası ile AK Parti iktidarını engellemek için adımlar atılmaya başlandı.Türk demokrasi tarihine "e-muhtıra" olarak geçen 27 Nisan bildirisi, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi milli iradeyi hedef alan bir girişim olarak akıllarda kaldı.Anayasa Mahkemesi'nin, CHP'nin başvurusunu kabul etmesiyle ikinci tur görüşmelerde toplantı yeter sayısı olan 367 bulunamadığı gerekçesiyle cumhurbaşkanı seçilemedi. Yapılan genel seçimin ardından TBMM'de yapılan seçimlerde Abdullah Gül, Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı seçildi.AK Parti'yi iktidardan uzaklaştırmak için atılan adımlardan biri de kapatma davası oldu. İddianamede Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 71 kişiye 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirilmesi ile partinin kapatılması istendi. Mahkemenin 5 üyesi kapatmaya karşı çıkarken, 6 üye kapatılsın istedi. Nitelikli çoğunluk sağlanamadığı için talep reddedilmiş oldu.Türkiye, 1 Ocak 1961'de Cemal Gürsel döneminde IMF borçlanmaya başladı. Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde AK Parti iktidarı, 14 Mayıs 2013'te Türkiye'nin IMF'ye borcunu bitirdi.16 Nisan 2017'de gerçekleşen Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi ve darbelere zemin hazırlayan koalisyon hükümetleri son buldu.AK Parti kuruluşunun 21. yılını "Bir Olduk 21 Olduk' temasıyla yarın Ankara ATO Congresium'da gerçekleştirilecek bir programla kutlayacak. Başkan Erdoğan'ın katılımı ile düzenlenecek programa parti kurucuları, eski TBMM başkanları, eski bakanlar, eski milletvekilleri, 81 ilin ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanları yer alacak. Erdoğan, kurmayları ve partililere seslenecek. AK Parti'nin 21 yılını anlatan kısa film gösterimi yapılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde nükleer enerji santralleri kuruldu, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) üretilmeye başlandı. Türkiye, Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğalgaz keşfetti. Erdoğan'ın 21 Ağustos 2020'de duyurduğu Sakarya doğalgaz keşfinin, aynı yıl içinde dünyada yapılan en büyük ikinci keşif olduğu bildirildi. Karadeniz'deki 540 milyar metreküp doğalgazın karaya çıkarılması için borular döşenmeye başladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri başarıyla gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekâtları ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü ve destekçileri tarafından "terör koridoru" kurmaya yönelik çalışmaları ortadan kaldırdı.7 Şubat 2012'de dönemin İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu istihbarat görevlilerini ifadeye çağırdı. Kriz, iktidarın müdahalesiyle son buldu. FETÖ'nün doğrudan hükümeti hedef alan girişimi sonrası yapılan yasal değişiklikle, MİT görevlilerinin soruşturulması izni başbakanlığa bırakıldı.2013'te çıkan Gezi Parkı eylemleri uzun süre gündemi meşgul ederken ülkeye maliyeti 50 milyar dolar oldu. Eylemler Erdoğan'ın kararlı duruşuyla son buldu.Gezi eylemlernden sonuç alamayanlar bu kez 17-25 Aralık kumpaslarını kurdu. 17 Aralık 2013'te de dönemin İstanbul Cumhuriyet Savcısı FETÖ firarisi Celal Kara, bazı bakan çocukları ve iş insanları hakkında soruşturma açtı. Sonuç alınamayınca bu kez 25 Aralık 2013'te FETÖ firarisi savcı Muammer Akkaş, Başkan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırmak istedi. Ancak kumpaslar tutmadı.FETÖ'nün, Türkiye tarihinin en kanlı darbe girişimi olarak tarihe geçen hain projesi, 15 Temmuz gecesi örgütün, TSK'daki üniformalı teröristleri aracılığıyla hayata geçirilmeye çalışıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Milletimizi, illerimizin meydanlarına, havalimanlarına davet ediyorum" yönündeki çağrısı üzerine vatandaşın tankların önüne geçerek demokrasiyi sahiplenmesiyle darbe engellendi.SAĞLIK Bakanlığı genel bütçesi ile yapılan hastanelere ilaveten, alternatif bir finansman kaynağı olarak Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) Modeli ile Adana, Ankara Bilkent, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul Başakşehir, Kayseri, Konya Karatay, Manisa, Mersin, Yozgat ve Tekirdağ olmak üzere toplam 18 bin 258 yatak sayısıyla 13 şehir hastanesinin yapımı tamamlandı. 5 şehir hastanesinin ise yapımı devam ediyor.