Cesur gazeteciliğin sembol ismi vefat etti

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu (74), bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Karahasanoğlu için ilk tören Akit Medya Grubu'nda düzenlendi. Karahasanoğlu'nun naaşı daha sonra tekbirlerle Fatih Camii'ne götürüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katıldığı cenazede taziyeleri Karahasanoğlu'nun ağabeyi ve kardeşi kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Karahasanoğlu'nun naaşı Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi. Mustafa Karahasanoğlu, medya dünyasında cesur haberciliğiyle öne çıktı. Gazetenin 28 Şubat darbe sürecinde mazlum ve mağdurların haklarını savunmak için attığı manşetler kamuoyunda geniş yankı buldu. 28 Şubat MGK kararlarının ardından 12 yaşın altındaki kişilerin Kuran kursuna gitmesinin yasaklanması üzerine okuyucularına Elif-Ba dağıttı. Karahasanoğlu, Türkiye'de ilk defa temsilcilik sistemi ile gazete abone dağıtım sistemini kuran isim olarak da biliniyor.
'DAVA ADAMIYDI, MÜSLÜMANLARA UFUK AÇTI'
Karahasanoğlu'nun
vefatı dolayısıyla medya ve siyaset
dünyasından birçok önemli
isim taziye mesajı yayımladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan:
Sayın Mustafa
Karahasanoğlu'nun vefatını teessürle
öğrendim. Allah'tan rahmet,
ailesine sabr-ı cemil niyaz
ediyorum. Akit Grubu'na ve
medya camiamıza başsağlığı
diliyorum. Mekânı cennet olsun.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Basın camiamızın
duayen isimlerinden Sayın
Mustafa Karahasanoğlu'nun
vefatını üzüntüyle öğrendim.
Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine
sabır niyaz ediyorum. Akit
Grubu'na ve basın camiamıza
başsağlığı diliyorum.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop:
Değerli dava, mücadele
ve gönül adamı. Vefatını
büyük bir üzüntüyle öğrendim.
Merhuma Cenab-ı Hak'tan rahmet,
yakınlarına ve Yeni Akit
ailesine başsağlığı diliyorum.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
Sayın Mustafa
Karahasanoğlu'nun vefatından
duyduğum üzüntüyü bilhassa
paylaşıyor, merhuma Cenab-ı
Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum.
Ayrıca muhterem ailesine,
sevenlerine Akit Medya
Grubu'na sabır ve başsağlığı diliyorum.
Mekânı cennet olsu.
Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş:
Türkiye'nin
kendi ayakları üzerinde durabilmesi
idealinin, bu davanın,
kavganın en önemli aktörlerinden
biriydi. Saldırılara karşı
kahramanca karşı koydu. Önder
bir kişilikti. Tüm mücadelelerde
hep öndeydi, önemli bir
aktördü.
Gazeteci Necdet Kutsal:
Müslü-man'ım demenin bile zor
olduğu dönemde Müslümanların
önünü açtı. Cesur ve yiğit bir
gazeteciydi. Emek sahibiydi.
Müslümanlara ufuk açtı.
Gazeteci Abdülkadir Türker:
Nadir bir kişilikti. Tertemiz, çok
çalışkan, hayırsever... 12 yaşında
tanıdım, irtibatımız hiç kopmadı.
Herkese maddi ve manevi
destek sağlardı.
SABAH Yazarı Salih Tuna:
Atilla Özdür, Yılmaz Yalçıner,
Yalçın Turgut'un ardından
Mustafa Karahasanoğlu da
dünya yolculuğunu tamamladı.
Rahmet olsun.