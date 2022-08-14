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Giriş Tarihi: 14.8.2022

Cesur gazeteciliğin sembol ismi vefat etti

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Cesur gazeteciliğin sembol ismi vefat etti

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu 74 yaşında vefat etti. Dün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan Karahasanoğlu, vesayetin zirve yaptığı 28 Şubat sürecinde cesur duruşuyla akıllara kazındı

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu (74), bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Karahasanoğlu için ilk tören Akit Medya Grubu'nda düzenlendi. Karahasanoğlu'nun naaşı daha sonra tekbirlerle Fatih Camii'ne götürüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katıldığı cenazede taziyeleri Karahasanoğlu'nun ağabeyi ve kardeşi kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Karahasanoğlu'nun naaşı Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi. Mustafa Karahasanoğlu, medya dünyasında cesur haberciliğiyle öne çıktı. Gazetenin 28 Şubat darbe sürecinde mazlum ve mağdurların haklarını savunmak için attığı manşetler kamuoyunda geniş yankı buldu. 28 Şubat MGK kararlarının ardından 12 yaşın altındaki kişilerin Kuran kursuna gitmesinin yasaklanması üzerine okuyucularına Elif-Ba dağıttı. Karahasanoğlu, Türkiye'de ilk defa temsilcilik sistemi ile gazete abone dağıtım sistemini kuran isim olarak da biliniyor.




'DAVA ADAMIYDI, MÜSLÜMANLARA UFUK AÇTI'
Karahasanoğlu'nun vefatı dolayısıyla medya ve siyaset dünyasından birçok önemli isim taziye mesajı yayımladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Sayın Mustafa Karahasanoğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Allah'tan rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Akit Grubu'na ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Basın camiamızın duayen isimlerinden Sayın Mustafa Karahasanoğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır niyaz ediyorum. Akit Grubu'na ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Değerli dava, mücadele ve gönül adamı. Vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Cenab-ı Hak'tan rahmet, yakınlarına ve Yeni Akit ailesine başsağlığı diliyorum.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Sayın Mustafa Karahasanoğlu'nun vefatından duyduğum üzüntüyü bilhassa paylaşıyor, merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Ayrıca muhterem ailesine, sevenlerine Akit Medya Grubu'na sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsu.
Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş: Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durabilmesi idealinin, bu davanın, kavganın en önemli aktörlerinden biriydi. Saldırılara karşı kahramanca karşı koydu. Önder bir kişilikti. Tüm mücadelelerde hep öndeydi, önemli bir aktördü.
Gazeteci Necdet Kutsal: Müslü-man'ım demenin bile zor olduğu dönemde Müslümanların önünü açtı. Cesur ve yiğit bir gazeteciydi. Emek sahibiydi. Müslümanlara ufuk açtı.
Gazeteci Abdülkadir Türker: Nadir bir kişilikti. Tertemiz, çok çalışkan, hayırsever... 12 yaşında tanıdım, irtibatımız hiç kopmadı. Herkese maddi ve manevi destek sağlardı.
SABAH Yazarı Salih Tuna: Atilla Özdür, Yılmaz Yalçıner, Yalçın Turgut'un ardından Mustafa Karahasanoğlu da dünya yolculuğunu tamamladı. Rahmet olsun.

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Cesur gazeteciliğin sembol ismi vefat etti
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