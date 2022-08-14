Cesur gazeteciliğin sembol ismi vefat etti

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu (74), bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Karahasanoğlu için ilk tören Akit Medya Grubu'nda düzenlendi. Karahasanoğlu'nun naaşı daha sonra tekbirlerle Fatih Camii'ne götürüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katıldığı cenazede taziyeleri Karahasanoğlu'nun ağabeyi ve kardeşi kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Karahasanoğlu'nun naaşı Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi. Mustafa Karahasanoğlu, medya dünyasında cesur haberciliğiyle öne çıktı. Gazetenin 28 Şubat darbe sürecinde mazlum ve mağdurların haklarını savunmak için attığı manşetler kamuoyunda geniş yankı buldu. 28 Şubat MGK kararlarının ardından 12 yaşın altındaki kişilerin Kuran kursuna gitmesinin yasaklanması üzerine okuyucularına Elif-Ba dağıttı. Karahasanoğlu, Türkiye'de ilk defa temsilcilik sistemi ile gazete abone dağıtım sistemini kuran isim olarak da biliniyor.Karahasanoğlu'nunvefatı dolayısıyla medya ve siyasetdünyasından birçok önemliisim taziye mesajı yayımladı.Sayın MustafaKarahasanoğlu'nun vefatını teessürleöğrendim. Allah'tan rahmet,ailesine sabr-ı cemil niyazediyorum. Akit Grubu'na vemedya camiamıza başsağlığıdiliyorum. Mekânı cennet olsun.Basın camiamızınduayen isimlerinden SayınMustafa Karahasanoğlu'nunvefatını üzüntüyle öğrendim.Merhuma Allah'tan rahmet, ailesinesabır niyaz ediyorum. AkitGrubu'na ve basın camiamızabaşsağlığı diliyorum.Değerli dava, mücadeleve gönül adamı. Vefatınıbüyük bir üzüntüyle öğrendim.Merhuma Cenab-ı Hak'tan rahmet,yakınlarına ve Yeni Akitailesine başsağlığı diliyorum.Sayın MustafaKarahasanoğlu'nun vefatındanduyduğum üzüntüyü bilhassapaylaşıyor, merhuma Cenab-ıAllah'tan rahmetler niyaz ediyorum.Ayrıca muhterem ailesine,sevenlerine Akit MedyaGrubu'na sabır ve başsağlığı diliyorum.Mekânı cennet olsu.Türkiye'ninkendi ayakları üzerinde durabilmesiidealinin, bu davanın,kavganın en önemli aktörlerindenbiriydi. Saldırılara karşıkahramanca karşı koydu. Önderbir kişilikti. Tüm mücadelelerdehep öndeydi, önemli biraktördü.Müslü-man'ım demenin bile zorolduğu dönemde Müslümanlarınönünü açtı. Cesur ve yiğit birgazeteciydi. Emek sahibiydi.Müslümanlara ufuk açtı.Nadir bir kişilikti. Tertemiz, çokçalışkan, hayırsever... 12 yaşındatanıdım, irtibatımız hiç kopmadı.Herkese maddi ve manevidestek sağlardı.Atilla Özdür, Yılmaz Yalçıner,Yalçın Turgut'un ardındanMustafa Karahasanoğlu dadünya yolculuğunu tamamladı.Rahmet olsun.