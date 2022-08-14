Patronlardan çıt yok

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İyi Parti'den her ay düzenli maaş alıyor" şeklindeki açıklamasına kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Tele 1 Televizyonu Genel Yönetmeni Merdan Yanardağ, Muharrem İnce'nin iddialarını doğruladı, CHP ve İyi Parti'den para aldıklarını kabul etti. Yanardağ, "CHP ile zaman zaman yaptığımız hizmet anlaşmaları var. Ne yapıyoruz? Onların mitingini canlı olarak yayınladığımız zaman bunun karşılığında bir bedel alıyoruz" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Merdan Yanardağ'ın partilerinden para aldığı açıklamalarına cevap vermedi. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve KRT Genel Müdürü Adnan Bulut'un, konuyla ilgili açıklamada bulunmaması dikkat çekti. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Merdan Yanardağ'ın Soğuk Savaş sonrası refleksiyle faaliyetlerini paraya tahvil etmesinin kendisini şaşırtmadığını belirtti. Yalçın, şunları söyledi: "Merdan Yanardağ, CHP ve İP'ten para aldığını itiraf etmiş.Breh breh! Nezdimizde delikli kuruş bile etmeyen bu gazeteci müsveddesinin hal-i pürmelaline bakın. Merdan Yanardağ, senelerdir MHP hakkındaki hikâyeden iddiaların ardındaki kripto isimdir. Bu şahsın Soğuk Savaş sonrası refleksiyle faaliyetlerini paraya tahvil ettiği bizi şaşırtmadı. Gazeteci kisvesi altında faaliyet yürüten bu oyun uşağı, devlet düşmanıdır. 'Soğuk Savaş dönemi partisi' tanımına en çok CHP uyar. Ha, Merdan Efendi de Soğuk Savaş döneminden kalmadır. Kendisi ayrıca fikir çöplüğüne yollanmış Marksizm'den artan çapsız gazeteciler kategorisine girer."Gazeteci Zeki Bahçe de, "Merdan Yanardağ eveleyip gevelese de sonunda Muharrem İnce'nin iddiasını kabul edip itiraf etti. 'Evet anlaşma yaptık, CHP'nin mitinglerini para karşılığı canlı yayınlıyoruz.' Bir daha çıkıp da biz tarafsızız, bağımsızız deme. 'CHP'nin ve İP'in paralı borazanıyız de' tamam mı?" dedi.