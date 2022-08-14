Yeşil listeye 2 çizik daha

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da 'Eren Abluka-10 Operasyonu' kapsamında, 2'si yeşil kategoriden olmak üzere 3 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 'Eren Abluka-10 Operasyonu' kapsamında, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ile Ağrı ve Van il jandarma komutanlıklarınca önceki gün Diyadin ilçesi Tendürek Dağı kırsalında ortak operasyon gerçekleştirildi. Hava Kuvvetleri desteğiyle jandarma özel harekât, polis özel harekât, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımı ile düzenlenen operasyonda; 2'si yeşil kategoriden olmak üzere 3 PKK'lı terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist de etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı. Ankara Milli Savunma Bakanlığı ise Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçiğin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirirken, arama-tarama faaliyetleriyle tespit edilen teröristlere ait silah ve mühimmatı da imha ettiği belirtildi. Son olarak bölgedeki bir mağarada ele geçirilen silah ve mühimmat arasında 2 RPG-7 roketatar, 9 AK-47 piyade tüfeği, 3 PKMS hafif makineli tüfek, 1 Zağros keskin nişancı tüfeği, 5 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 Strela-2 IR güdümlü silah, 3 AK-47 piyade tüfeği gövde komplesi, bombaatar, 6 roketatar sevk fişeği, 15 taarruz tipi el bombası, 32 savunma tipi el bombası, 48 bombaatar mühimmatı, 250 adet 5.56 mm mühimmat, 350 adet 7.62 mm mühimmat, güdümlü tanksavar silah sehpasının yanı sıra çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirildi.İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da 1200 personelin katılımıyla "Eren Abluka-34 (Lice/Üçdamlar) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı Narko Terör Operasyonu"nun başlatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre operasyonda, 1200 personel ve 75 operasyonel tim görev alıyor. Operasyon kapsamında Diyarbakır'ın Lice İlçesi Güldiken ve Yorulmaz mahalleleri kırsalında 224 nokta tespit edildi. Söz konusu noktalarda gerçekleştirilen arazi arama-tarama faaliyetlerinde 8 milyon 849 bin 330 kök kenevir ve 648 bin 200 kök skunk bitkisi ile 775 kilogram kubar ve toz esrar ele geçirildi. Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının vatandaşın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.