AK Partili Hayati Yazıcı’dan Suriye açıklaması: Şam ile ilişkiler direkt hale gelebilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Program'ına katıldı. Burada bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Yazıcı, Şam yönetimi ile diyalog kanalının açık olduğunu söyledi.

Yazıcı, "Sorunları çözmenin birden farklı faktörü olabilir. Uluslararası diplomaside sorun çözmenin en önemli yolu diyalog kanalıdır. Bugüne kadar sınır ölçüde yürütülüyordu. Biraz da seviyeyi yükseltebiliriz. Şam ile ilişkiler direkt hale gelebilir, seviyesi de yükselebilir" şeklinde konuştu.

BAKAN MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU NE DEMİŞTİ?

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında bir görüşmenin planlanıp planlanmadığına ilişkin soruya da şöyle cevap verdi: "Şu anda böyle bir temas söz konusu değil. Cumhurbaşkanımız zaten o soruya cevap verdiler. Uzun zamandır Putin ve Rus yetkililer, 'Sizi rejimle görüştürelim' dediler. Esad ile Cumhurbaşkanımızı görüştürmek istediler. Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmesinin faydalı olacağını söylemişlerdi. Bir ara istihbaratlar arasında görüşmeler olmuştu. Daha sonra kesinti oldu. Şimdi tekrar başladı. İstihbaratlar arasındaki görüşmelerde birçok konu gündeme geliyor.

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUZ"

Bağlantısızlar Toplantısı'nda, Belgrad'da ayaküstü Suriye Dışişleri Bakanı ile da kısa bir sohbetim oldu, o toplantı marjında. Orada da bu ülkenin tek çıkar yolunun siyasi uzlaşı olduğunu söyledim. Teröristlerin temizlenmesi lazım, kim olursa olsun. Ama diğer taraftan muhalif olan Suriyelilerle rejim arasında barışın olması gerektiğini, Türkiye olarak da böyle bir durumda destek olabileceğimizi söyledik. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz."

.