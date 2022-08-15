Asıl diktatörlük sizin yaptığınızdır

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) sabık il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, önceki gün Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamalara AK Parti'den sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "diktatör" diyerek hakaret eden Kaftancıoğlu'nun, "Belki de dünya tarihinde bir ilki başaracağız, demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz" sözlerine yanıt veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milli iradenin hedef alındığının altını çizdi. Çelik "Yassıada zihniyetine yaslanarak sözde demokrat görünmeye çalışanların bu süreçlere ilkesel değil keyfi yaklaştıkları ortadadır. CHP yönetiminin, milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza karşı söylenen söz hakkında net bir tavır alması gerekmektedir. Asıl diktatörlük, milli iradeye saygısızlıktır. Partimizin kuruluş yıldönümünde bir kere daha ilan ediyoruz ki, millet egemenliğini, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi milli iradeye saygısızlık yapan dikta zihniyetine karşı korumaya devam edeceğiz."AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da sosyal medyadan tepki gösterenlerden oldu. Turan, "Partide rakip bırakmasınlar, 11 yılda 10 seçim kaybetsinler, kasetle genel başkan olsunlar, ülkede tehdit etmedikleri kesim kalmasın; ama "diktatörü göndereceğiz", öyle mi?! Sn eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu" dedi.