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Giriş Tarihi: 15.8.2022 22:51 Son Güncelleme: 15.8.2022 22:59

Bahçeli'den 21. yaşını kutlayan AK Parti'ye jest: 2023 çiçek ve 21 gül detayı

Bahçeli’den 21. yaşını kutlayan AK Parti’ye jest: 2023 çiçek ve 21 gül detayı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 21. kuruluş yıldönümü nedeniyle Ankara'daki ATO Congresium'da düzenlenen etkinliğe çiçek gönderdi. Çiçeğin üzerinde AK Parti’nin 21’inci yaşına özel 21 adet turuncu gül yer aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na özel çiçek aranjmanı gönderdi.

Kırmızı zemin üstüne beyaz çiçeklerden oluşan işlemelerle yapılan çiçek sepetinin üzerine arkalı önlü 2023 adet çiçek işlemesi yerleştirildi.

2023 ÇİÇEK VE 21 GÜL DETAYI

MHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, AK Parti'nin kuruluşunun 21. yıldönümü münasebetiyle ATO Congresium'da düzenlenen törenlere özel çiçek aranjmanı göndermiştir.

Gönderilen aranjmanda 21 adet turuncu güllerle bezenmiş, kırmızı zemin üstüne beyaz çiçeklerden oluşan işlemelerle tanzimleri yapılarak, sepetin üzerine arkalı önlü 2023 adet çiçek işlemesi yerleştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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Bahçeli'den 21. yaşını kutlayan AK Parti'ye jest: 2023 çiçek ve 21 gül detayı
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