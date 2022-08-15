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Giriş Tarihi: 15.8.2022 21:41 Son Güncelleme: 15.8.2022 22:03

Başkan Erdoğan'a Malatya’dan kayısı ikramı

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Başkan Erdoğan’a Malatya’dan kayısı ikramı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kayısı ikram etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"na katıldı. Genişletilmiş il başkanları toplantısında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Malatya'ya davet etti.

Gürkan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti 156. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldıklarını belirterek, burada İl Başkanı İhsan Koca ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaş kayısı hediye ettiklerini kaydeden Gürkan, "AK Parti İl Başkanımız İhsan Koca ile birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek kendilerini Malatya'mıza davet ettik.

Sayın Cumhurbaşkanımız hemşehrilerine selamlarını ilettiler, hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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Başkan Erdoğan'a Malatya’dan kayısı ikramı
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