Deterjan Pazarı sahibi Süleyman Kocabaş tutuklandı

BANYO TOPU OLDU DETERJAN



Mağdurlar paralarını alamaması üzerine sosyal medya üzerinden firmayı eleştiri yağmuruna tutması üzerine Süleyman Kocabaş yeni bir formül buldu. Kocabaş, üretilen banyo toplarını Morsil adında deterjana dönüştürdüklerini iddia ederek üretime devam etmelerini istedi. Ürettikleri banyo toplarını firmaya getiren vatandaşlara "bozuk", "kırık", "uygun değil" diyerek eksik ödeme yapan firma, üretilen hiçbiri ürünü satmayarak fabrikada bekletti.

SÜLEYMAN KOCABAŞ TUTUKLANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Deterjan Pazarı firmasını mercek altına alarak teknik ve fiziki olarak çalışma başlattı. Mali Şube ekipleri Süleyman Kocabaş ve yöneticilerin aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına alırken 4 işyeri ve 8 ikamette arama yaptı. Sisteme dahil olan mağdurlara ödeme sürecinde tıkanmalar yaşadığı ve sistemin çöktüğü anlaşıldı. Mali polisin yaptığı tespitlerde 40 bin üzerinde mağdurdan 100 milyon lira üzerinde para toplandığı, yapılan ürünlerin fabrikada atıl halinde olduğu, firmanın bu ürünleri satma iradesiyle hareket etmediği, firmanın yurtiçi ve yurtdışına ürün satışı yapmadığı tespit edildi. Araştırmalarını sürdüren mali polis, banyo topunun piyasa fiyatını da takibe aldı. Yapılan incelemede şüphelilerin tek bir banyo topu için talep ettiği hammadde ücretinin, ürünün piyasadaki satış fiyatından fazla olduğu tespit edildi. Operasyonun duyulmasının ardından mağdurlar Ankara emniyetine şikayette bulunmak için koştu. Soruşturmada firma hakkında şikayette bulunan mağdurların sayısı 100'ü geçti. Ankara emniyetinde 4 gün süren ifade işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Süleyman Kocabaş ile birlikte 1 kişi daha tutuklanırken 3 kişi adli kontrol 3 kişide serbest bırakıldı.