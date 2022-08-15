Mardin’de PKK operasyonu: 20 gözaltı!

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Özel Harekât Şube Müdürlüğünce koordine bir operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "PKK/KCK terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı bulunan şahısların tespit edilmesi, muhtemel eylem, etkinlik ve saldırıların önüne geçilebilmesi amacıyla; terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen operasyonlarda ele geçirilen dijital dokümanların incelenmesi sonucunda örgütle irtibatlı olduklarına dair doküman bilgileri tespit edilen, çukur-barikat olaylarında örgüt üyesi oldukları ve örgüte milis/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapan, örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında ifade ve teşhis bulunan şahıslara yönelik; 15.08.2022 günü Mardin İl Merkezi ve İlçeleri olmak üzere koordineli yapılan eş zamanlı operasyonel faaliyet sonucunda yirmi (20) şahıs yakalanarak, gözaltına alınmıştır. Şahısların ikametlerinde/üstlerinde yapılan aramalarda;

• (1) adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve şarjöre takılı fişekler,

• (2) adet ruhsatsız uzun namlulu tüfek ve 32 adet dolu fişekler,

• (25) adet 7.65 mm çaplı dolu fişekler,

• Çok sayıda dijital metaryellere el konulmuştur.

Mardin ilimizde PKK/KCK terör örgütü başta olmak üzere diğer terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi/deşifre edilmesi ile örgütle irtibatı/iltisakı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürütmekte olduğumuz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir."