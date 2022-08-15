Ovit Yaylası’nda Eren Bülbül’e ağıt

Ağıt sonrası sahneye davet edilen Ayşe Bülbül, oğlu ile gurur duyduğunu dile getirerek, "Beni buralara kadar davet edip getirdiğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Eren benim 13 evladımın 11'incisi idi. Zorluklar içerisinde geçen hayatımızla mutluyduk. Eşimi kaybettikten sonra Eren bize babalık yapmaya çalıştı. Ben böyle bir evladın annesi olduğum için gurur duyuyorum. Ben 13 evladımın 1 tanesini vatan için bayrak için şehit verdim. Mutluyum, huzurluyum. Benim gencecik evladımı benden alanlar utansın onlara lanet olsun" diye konuştu.