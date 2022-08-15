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Giriş Tarihi: 15.8.2022 11:09

Ovit Yaylası'nda Eren Bülbül'e ağıt

MEHMET CAN PEÇE MEHMET CAN PEÇE
Ovit Yaylası’nda Eren Bülbül’e ağıt

Rize'nin İkizdere ilçesi Ovit Yaylası'nda, bu yıl 22'ncisi düzenlenen Ekşioğlu Vakfı Ovit Yayla Festivali'ne Şehit Eren Bülbül unutulmadı. Ekşioğlu Vakıf’nın özel daveti üzerine yaylaya gelen Şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, Ceren Ece Öksüz'ün oğlu adına yazıp okuduğu ağıtı dinledi.

Rize'nin İkizdere ilçesi 2640 rakımda bulunan Ovit Yaylası'nda 22'ncisi düzenlenen Ekşioğlu Vakfı Ovit Yayla Festivali'nin son gününde renkli anların yanı sıra duygu dolu anlara da sahne oldu.

Rize, Trabzon ve Erzurum'dan gelen yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı etkinlikleri de Ekşioğlu Vakıf Başkanı Süleyman Ekşi'nin özel daveti üzerine festivale katılan Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, Ceren Ece Öksüz'ün oğlu için yazıp okuduğu ağıtı dinledi. Ağıta katılan binlerce kişi duygu dolu anlar yaşadı.

Ağıt sonrası sahneye davet edilen Ayşe Bülbül, oğlu ile gurur duyduğunu dile getirerek, "Beni buralara kadar davet edip getirdiğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Eren benim 13 evladımın 11'incisi idi. Zorluklar içerisinde geçen hayatımızla mutluyduk. Eşimi kaybettikten sonra Eren bize babalık yapmaya çalıştı. Ben böyle bir evladın annesi olduğum için gurur duyuyorum. Ben 13 evladımın 1 tanesini vatan için bayrak için şehit verdim. Mutluyum, huzurluyum. Benim gencecik evladımı benden alanlar utansın onlara lanet olsun" diye konuştu.

Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e konuşması sonrası oğlunun resmedildiği tablo hediye edildi.

Ayşe Bülbül tabloyu gururla kaldırdı.

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Ovit Yaylası'nda Eren Bülbül'e ağıt
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