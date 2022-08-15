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Giriş Tarihi: 15.8.2022 17:38 Son Güncelleme: 15.8.2022 17:40

Şemdinli'den acı haber: 1 asker şehit oldu

AA
Şemdinli’den acı haber: 1 asker şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde bir asker silah kazası sonucu yaralandı. Hastanaye kaldırılan asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Şemdinli'deki bir üs bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır silah kazası sonucu yaralandı.

Hastaneye sevk edilen Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajında Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 15 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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Şemdinli'den acı haber: 1 asker şehit oldu
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