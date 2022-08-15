Son dakika | PKK bombacısına yardım ve yataklık yapan kişi de tutuklandı: Bombacının keşif çalışmalarını anlattı

KEŞİF İÇİN YARDIM İSTEDİ

Mahmut K., Mehdi Mıhçı'nın "İstanbul'u bilmiyorum. Belirli yerleri keşfetmem lazım, bana yardımcı olman lazım" dediğini, ancak bu isteğini kabul etmediğini aktardı.

Mahmut K., "Kendisi ile iki gün sonra yine buluştuk. Bu buluşmamızda benden tekrar kendisinin yapacağı keşiflerde yardımcı olmamı istedi. Ancak, şükürler olsun, buluşmaya gelmedi. Bu sayede üzerimden büyük bir yük kalkmış oldu. Üçer gün aralıklarla onun belirlediği yerlerde buluşuyorduk. Sürecin bu noktaya gelmesinden dolayı çok pişmanım" dedi.