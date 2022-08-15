Son dakika | PKK bombacısına yardım ve yataklık yapan kişi de tutuklandı: Bombacının keşif çalışmalarını anlattı

Güvenlik güçleri, PKK-KCK silahlı terör örgütünün İran, Irak ve Suriye sınırları üzerinden sansasyonel eylem yapmak için Türkiye'ye terörist gönderebileceği istihbaratı üzerine bazı operasyonlar yapmıştı. Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı da bu operasyonlar kapsamında İstanbul'da yakalanmış, Mıhçı'nın yakalandığını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurmuştu. PKK/KCK terör örgütünün sözde özel kuvvetler yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen 26 yaşındaki Mıhçı ile birlikte 3 terörist, 11 Ağustos'ta İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.
KALACAK YER AYARLADI
Mehdi Mıhçı ile bağlantılı olduğu öne sürülen Mahmut K. isimli bir kişi daha tutuklandı. İstanbul'da eylem gerçekleştireceği bilgisi alınan Mehdi Mıhçı'nın Mahmut K. ile irtibat kurduğu belirlendi. Savcılık sorgusunda tekstil üzerine işyeri olduğunu belirten Mahmut K., Güngören'deki bir parkta Kürtçe müzik dinlediği sırada yanına gelen ve adının Azad olduğunu söyleyen bir kişinin Kürtçülük üzerine ideolojik söylemlerde bulunduğunu ve kendisini kıvama getirmeye çalıştığını anlattı. Mehdi Mıhçı'yı kendisine bu kişinin yönlendirdiğini anlatan Mahmut K., Mıhçı'ya amcasının pansiyonunda kalacak yer ayarladığını anlattı.
KEŞİF İÇİN YARDIM İSTEDİ
Mahmut K., Mehdi Mıhçı'nın "İstanbul'u bilmiyorum. Belirli yerleri keşfetmem lazım, bana yardımcı olman lazım" dediğini, ancak bu isteğini kabul etmediğini aktardı.
Mahmut K., "Kendisi ile iki gün sonra yine buluştuk. Bu buluşmamızda benden tekrar kendisinin yapacağı keşiflerde yardımcı olmamı istedi. Ancak, şükürler olsun, buluşmaya gelmedi. Bu sayede üzerimden büyük bir yük kalkmış oldu. Üçer gün aralıklarla onun belirlediği yerlerde buluşuyorduk. Sürecin bu noktaya gelmesinden dolayı çok pişmanım" dedi.
EYLEM YAPABİLECEĞİ YERLERİ ARAŞTIRDI
Savcılık ise Mahmut K.'yı tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Savcılığın sevk yazısında Mahmut K.'nın Mehdi Mıhçı ile şifreli konuşarak irtibat kurduğu, telefon incelemesine göre İstanbul'da kalabalık yerlerin bilgisini araştırdığı ve Mıhçı'ya nerede eylem yapabileceği konusunda bilgi ilettiği vurgulandı.
Sulh Ceza Hakimliği ise tutuklama kararı verip Mahmut K.'yı cezaevine gönderdi. PKK'nın İstanbul'da başarısız olan bombalı eylem hazırlığına ilişkin tutuklanan sayısı 4'e çıktı.