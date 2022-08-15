Sümela Manastırı’nda 9’uncu ayin bugün

Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki Karadağ'ın eteklerinde bulunan Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden Sümela Manastırı'nda, Hristiyan dünyasının "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul ettiği 15 Ağustos'ta Ortodokslarca 9'uncu kez ayin düzenlenecek. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yöneteceği ayine, İstanbul, Yunanistan ve Gürcistan'dan Ortodoks din adamı ve ziyaretçilerin katılması bekleniyor. İlk dini etkinliğin 15 Ağustos 2010'da yapıldığı Sümela Manastırı'nda, 2015'ten sonra manastırda gerçekleştirilen restorasyon dolayısıyla ayinlere 4 yıl ara verilmişti. Restorasyon sonrası ayinler tekrar 2019 yılında başlamıştı. Ayin saat 09.30 da başlayacak. Saat 08.00'dan itibaren ayin için gelecekler dışında Sümela'ya ziyaretçi kabul edilmeyecek.