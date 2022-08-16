3 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Zap ve Avaşin-Basyan Vadisi ile Metina Dağı bölgesinde başlatılan 'Pençe-Kilit' operasyonu devam ediyor. Kuzey Irak'taki PKK kamplarının teröristlerden temizlenerek güvenli bölgeler oluşturulması amacıyla Mehmetçiğin ilerleyişi kararlı bir şekilde devam ediyor. Terör örgütünden temizlenen bölgelerde kurulan üs alanlarına yönelik saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla nokta operasyonu yapıldı. İHA (İnsansız Hava Aracı) ve gözetleme vasıtalarıyla yerleri tespit edilen teröristler, düzenlenen hava harekâtı sonucu nokta atışıyla vuruldu. Hava harekâtında, 3 PKK'lı terörist, silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.