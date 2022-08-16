Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden görülmemiş zarar! Harcama gelirin 13 katı

"ABB meclis kararı ile işletme hakkı devralınan sosyal tesislerin bir kısmı hiç işletilmemekte, bir kısmı ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamı hizmetleri için faaliyet göstermektedir. Ne var ki, şirket basiretli iş adamı gibi hareket etmemiş, belirtilen tüm tesisler şirket için zarara sebebiyet vermiştir."

MALİYETLER ÇOK YÜKSEK

"Kamu idaresi cevabında şirket tarafından çeşitli yer ve tarihlerde restoran işletmeciliği yapıldığı, söz konusu restoranların kapanması sonucunda personelin bir kısmının Mogan Konukevinde görevlendirildiği, bu nedenle bu tesisin maliyetlerinin yüksek olduğu, personelin belediyeye tahsis edilmesi yönünde karşılıklı mutabakat yapılması haricinde herhangi bir işlem yapılmasının söz konusu personelin iş akdinin feshedilmesi sonucunu doğuracağı ifade edilmiştir.."