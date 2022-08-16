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Giriş Tarihi: 16.8.2022 22:47

Bakan Soylu 17 Ağustos Anma Yürüyüşü'ne katıldı

ABBAS ÇAKAR
Bakan Soylu 17 Ağustos Anma Yürüyüşü’ne katıldı

Asrın felakaeti  17 Ağustos 1999'un 23. yıl dönümünde,  depremin merkez üssü olan  Gölcük İlçesinde  bir dizi anma   etkinliği düzenlendi.  Gölcük’te  anma  proğramı nedeniyle gerçekleştirilen kortej yürüyüşüne İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Türkiye'nin yakın tarihinin en büyük felaketi olarak gösterilen 17 Ağustos 1999 depreminin 23'üncü yıl dönümü nedeniyle, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi ortaklığında bir anma proğramı düzenlendi.

Program İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Soylu'nun yanı sıra, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gölcük Deniz Ana Üst Komutanı Tuğamiral Aziz Bakioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş,Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ve 81 ilden AFAD gönüllüleri, Kocaeli Yerel Destek ekipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gölcük Merkez Anıt Parktan başlayan ve Kavaklı sahiline kadar yapılan kortej yürüyüşüne katılan Soylu, vatandaşlar ile sohbet ederek tören alanına kadar yürüdü.

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Bakan Soylu 17 Ağustos Anma Yürüyüşü'ne katıldı
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