FETÖ hükümlüsü eski vali yardımcısı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi, daha önce çeşitli illerde vali yardımcılığı, ilçelerde de kaymakamlık yapan, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edilen Mustafa Dündar'ın Sarayköy ilçesi Sığma Mahallesi'nde bağ evinde saklandığını belirledi. Örgüt üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezasıyla aranan Dündar, dün düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Dündar tutuklandı. Dündar'ın ihraç edilmeden önce Ankara'nın Yenimahalle Kaymakamı olarak görev yaptığı öğrenildi.