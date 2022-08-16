Kutlu mücadeleyi 2023’te taçlandıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Erdemliler Hareketi olarak 14 Ağustos 2001'de siyaset sahnesine çıkan AK Parti, 21'inci kuruluş yıldönümünü "Bir olduk, 21 olduk" teması ile coşkuyla kutladı. Erdoğan, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki programa eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldi. 7'den 70'e yaşlı-genç, çocuk, kadın binlerce vatandaşın doldurduğu salonda alkışlar eşliğinde kürsüye gelen Erdoğan, özetle şunları kaydetti:Bizim önümüzü, okuduğumuz bir şiiri bahane ederek kesmek isteyenlere cevabımızı milletimizle birlikte AK Parti'yi kurarak verdik.Ne sebeple olursa olsun bu kutlu çatının dışına çıkarak kendine başka yollar çizenlere de geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum.AK Parti, 21 yıl önce siyaset sahnesine adım atmakla Türkiye'de yeni bir dönemi başlatmış, bu ülkeyi uçurumun eşiğinden kurtarmıştır. İnancımızın ve insanlığımızın gereği olarak yürüttüğümüz bu kutlu mücadeleyi 2023 seçimlerini de kazanarak inşallah taçlandıracağız. Türkiye 2023 vizyonunu, artık demokraside ve kalkınmada eksikliklerini tamamlama değil, siyaseti ve ekonomisiyle dünyanın en büyükleri arasında yer alma hedefi üzerine inşa etmektedir.İçimizdeki gafillerin bizi bu yoldan alıkoymasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Ülkemize, eski Türkiye'nin tuzaklarıyla irtifa kaybettirilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Son günlerde, kim olduğu belirsiz tipler tarafından körüklenmek istenen ırkçı ve mezhepçi nefretin ülkemizin birliğini zedelemesine asla müsaade etmeyeceğiz. İçimizdeki gafillerin bizi bu yoldan alıkoymasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.Bizim bu ülkeye daha yapacak çok işimiz var, bizim bu millete getirecek daha çok hizmetimiz var, bizim evlatlarımızın geleceğinin inşasında atacak daha çok adımımız var.Bu gençliğimizle iftihar ediyorum. Çok gayret edeceğiz, çok çalışacağız, 2023 gençliğimizin patlama yılı olacak.Türkiye'yi bir asır öne çıkarmaya çalışırken bir asır geriye götürmeye kalkanlara dünyayı tersine döndüremeyeceklerini beraberce göstereceğiz. 2053 vizyonumuzun karşısına, inşa ettiğimiz eserleri yıkma, yaptığımız hizmetleri tersine döndürme vaadiyle çıkanlara kimse kulak vermiyor.Buradan şimdi bir müjde veriyorum, Toplu Konut İdaresi'nden milletimiz konut almaya hazırsa Çevre Şehircilik Bakanlığımız olarak süratle bu konutları yapacak ve milletimizin satın almasına sunacağız.Kur garantili milli paradan bahsediyoruz ama bunu hazmedemiyorlar. İktisatçıların bazıları bu gerçekleri bildikleri halde sahiplerine yaranmak için programımızı kötülerken bir kısmı cehaletleri sebebiyle bize kör düşmanlık yapıyor.Ellerinde sadece çekiç olduğu için her şeyi çivi gibi görenler misali, bildikleri tek ekonomi teorisiyle Türkiye'yi değerlendirenleri kendi kısır dünyaları ile baş başa bırakıyoruz.Öte yandan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından programa 21 turuncu gül ile kırmızı zemin üstüne beyaz çiçeklerden oluşan çelenk gönderildi. Sepetin üzerine, arkalı önlü 2023 adet çiçek işlemesi yapıldığı öğrenildi.