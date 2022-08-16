MHP Lideri Bahçeli: Suriye politikası değerli ve isabetlidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Art arda sahnelenen provokasyonlar, milli birliğimiz ve dayanışma ruhumuzu hedef alan saldırılar bizi yolumuzdan döndürmeyecek" dedi. Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "Muhalefet ile Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı bir barış olmaz" ifadelerine, "Dışişleri Bakanımızın Suriyeli muhaliflerle Esad rejimi arasında barışın tesis edilmesi hususundaki yapıcı ve gerçekçi sözleri, kalıcı çözüm arayışlarına güçlü bir nefestir" diye destek verdi. Bahçeli, gündeme ilişkin yaptığı yazılı basın açıklamasında Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın "zıvanadan çıktığını" öne sürerek, bayağılıklarını ve bağnazlıklarını her saha ve zeminde deşifre ettiklerini ifade etti. Türkiye'nin Suriye konusunda attığı adımların değerli ve isabetli olduğunu da söyleyen Bahçeli, "Dışişleri Bakanımızın Suriyeli muhaliflerle Esad rejimi arasında barışın tesis edilmesi hususundaki yapıcı ve gerçekçi sözleri kalıcı çözüm arayışlarına güçlü bir nefestir. Bundan hiç kimsenin rahatsız olmasına gerek yoktur" dedi. Sümela Manastırı'nda 9'uncu kez ayin yapmak için Trabzon'a gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos'a ekümenik yazılı Trabzonspor formasının hediye edilmesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bahçeli, "Bu yürek yaralayıcı tertip skandal olmasının ötesinde tahrik, tahrip ve taciz tonu çok yüksek bir meydan okumadır. Türkiye'de ekümenik diye bir kurum ve görev tanımı yoktur" dedi.