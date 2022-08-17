Son dakika haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemisinin bugün ilk sondajına başladığını duyurdu.

Son dakika: Bakan Dönmez duyurdu! Abdülhamid Han sondaja başladı | Video

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı. Karadeniz'in sevincini bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız. Mühendislerimizin alın teri ve milletimizin duasıyla gemimizin bahtı açık, sondajı bereketli olsun." ifadelerini kullandı.