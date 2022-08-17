Son dakika haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemisinin bugün ilk sondajına başladığını duyurdu.
Son dakika: Bakan Dönmez duyurdu! Abdülhamid Han sondaja başladı | Video
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı. Karadeniz'in sevincini bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız. Mühendislerimizin alın teri ve milletimizin duasıyla gemimizin bahtı açık, sondajı bereketli olsun." ifadelerini kullandı.
Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı. 🚢— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 17, 2022
Karadeniz'in sevincini bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız.
Mühendislerimizin alın teri ve milletimizin duasıyla gemimizin bahtı açık, sondajı bereketli olsun. pic.twitter.com/ALywbiBGzi