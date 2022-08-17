Başkan Erdoğan’a Malezya devlet nişanı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ı dün askeri törenle karşıladı. Sultan Abdullah Şah'ın bulunduğu makam aracını, Külliye önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti.Erdoğan ve Sultan Abdullah Şah'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı. Yaklaşık 2.5 saat süren görüşmelerin ardından, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Malezya Kraliçesi Tunku Azizah'ın katılımıyla aile fotoğrafı çektirildi.Erdoğan'ın Kral Sultan Abdullah onuruna verdiği resmi akşam yemeğinden sonra, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni'ne geçildi. Erdoğan, Kral Sultan Abdullah Şah'a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih etti. Kralı Sultan Abdullah Şah da Erdoğan'a, Malezya En Yüksek Ulusal Taç Nişanı takdim etti.