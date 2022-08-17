CHP’li başkana tecavüzden iddianame düzenlenecek

Aydın'da kendisine iş istemeye gelen S.T.'ye meclis üyesi arkadaşının çiftliğinde alkol ve uyuşturucu vererek tecavüz etmekle suçlanan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Mağdur kadın S.T.'nin avukatı Murat Sultansu'nun, ünlü sanatçı Zerrin Özer'i örnek vererek Söke Sulh Ceza Hâkimliği'ne yaptığı itiraz üzerine, Hâkim Ebru Ümüş Çevik, Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı eksik delil toplayarak tamamladığı gerekçesiyle 'kovuşturmaya yer yoktur' kararını kaldırıp soruşturmanın genişletilerek yeniden ele alınmasını istemişti.Bunun üzerine, dosyayı yeniden ele alan Didim Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı genişletti. Tamamlanan genişletilmiş soruşturma, Söke Sulh Ceza Hâkimliği'ne gönderildi. Önümüzdeki günlerde CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında iddianame düzenlenmesi ve ağır ceza mahkemesinde dava açılması bekleniyor.