DEAŞ’a operasyon: 7 şüpheliye gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Polis, adreste bulunmayan 3 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ adına farklı görevlerde bulundukları ileri sürülen 10 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti. Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu adreslere özel harekât polislerinin de desteğiyle baskın düzenlendi.TEM ekipleri, sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı, özel harekât polisleri de evlerin kapılarını koçbaşıyla kırdı. Söz konusu adreslerde arama yapan polis, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılar önce Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünden geçirildi, ardından da sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ekipler, adreste bulunmayan 3 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.