Kekik ve zeytin yapraklı şifa iksirine ödül

Türkiye'nin ilk fitoterapi (bitkilerle tedavi) merkezi özelliğini taşıyan, açılışını 7 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yaptığı İstanbul Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Merkezi, yaptığı ürünlerle şifa dağıtmaya devam ediyor. Üniversitenin Fitoterapi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (FİTOMER) zeytin yaprağı ve kekik ekstresi ile geliştirdiği Olivemix adlı bitkisel içeceği, bronz madalya ile ödüllendirildi. TEKNOFEST kapsamında TÜRKPATENT'in düzenlediği 6'ncı İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda (ISIF'21) yapılan jüri değerlendirmesi sonucunda "Olivemix" ödüle layık görüldü.Türk kekiği ve zeytin yapraklarıyla geliştirilen bu ürün bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı vücut direncini artırıyor. FİTOMER Müdürü Prof. Dr. Murat Kartal, kekiğin binlerce yıllık geçmişi olan, antik çağlarda asaletin, cesaretin ve zenginliğin sembolü olduğunu belirterek, "Kekiğin sağlık alanında kullanımı binlerce yıl öncesinde başlamıştır. Kekik ağız hijyeni ve yaralar için antiseptik, çocuklarda öksürük, grip ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılmıştır. Kekik uçucu yağının bakteriler, virüsler ve mantarlara karşı antimikrobiyal etkileri kanıtlanmıştır" dedi.