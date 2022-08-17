İstanbul'da15 Temmuz darbe girişimi gecesi askerleri ikna etmeye çalışırken şehit edilen Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş'ın kızı Selin Sertbaş, üniversiteyi kazandı. SABAH'ın liseden mezun olma gururunu manşete taşıdığı Selin, "Babamın yolundan gidip devlete hizmet etmek istiyorum" demişti. İstediği bölümü kazanarak kaymakam olma yolunda ilerleyeceğini ifade eden Selin, yaşadığı mutluluğu yine ilk kez SABAH'la paylaştı.Haberi ilk annesiyle paylaştığını ve onu gururlandırmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Selin, "Babam şu an yanımda olsaydı sevincime ortak olurdu, o da benimle gurur duyardı. Çok iyi yerlere geleceğimi ve vatana millete hayırlı bir evlat olacağımı söylerdi. Buradan babama seslenecek olursam, 'Babacığım Allah'ın izniyle senin yolunda ilerlemek istiyorum. Üniversiteyi kazandım, bundan sonra çok çalışıp senin yolunda ilerleyeceğim' demek isterdim" diye konuştu.