Tendürek tamamen temizlendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren operasyonları ile Tendürek Dağı'nın terörden arındırıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe-Kilit harekâtının ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek adına operasyonlar aralıksız devam ediyor. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca J-SİHA destekli olarak icra edilmekte olan Eren Abluka-32 operasyonunda Çaldıran ilçesi kırsalında bölücü örgüt mensupları ile çıkan silahlı çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylelikle 16 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla Tendürek Dağı, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarından tamamen temizlenmiş oldu.Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde "Turuncu Kategori"de yer alan Evindar kod adlı Tuğba Tambahçeci olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Öncelikle kahraman jandarmamıza, emniyetimize minnetlerimizi ifade ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir mücadele ortaya koyuyor" dedi.