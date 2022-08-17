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Giriş Tarihi: 17.8.2022

Ukrayna’da Zelenski ve Guterres ile üçlü zirve

ANKARA
Ukrayna’da Zelenski ve Guterres ile üçlü zirve
Başkan Erdoğan, yarın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin davetine icabetle Lviv'e günübirlik ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmelerde; stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm yönleriyle değerlendirilecek. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında, "Ziyaret sırasında, Zelenski ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in iştirakleriyle üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesi de öngörülüyor. Söz konusu görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna-Rusya Savaşı'nın diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak" denildi.
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Ukrayna’da Zelenski ve Guterres ile üçlü zirve
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