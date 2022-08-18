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Giriş Tarihi: 18.8.2022 20:52 Son Güncelleme: 18.8.2022 21:23

Başkan Erdoğan Polonyalı mevkidaşı ile görüştü

Başkan Erdoğan Polonyalı mevkidaşı ile görüştü

Başkan Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile telefonda görüştü. Ukrayna ziyareti sırasında verilen destekle ilgili teşekkür etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bir bölümü Polonya üzerinden gerçekleşen Ukrayna seyahatine verdiği destekten dolayı Polonya Cumhurbaşkanı Duda'ya teşekkür etti.

Başkan Erdoğan, Ukrayna'da barış sürecine katkı yapmasını umdukları görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yapıcı rol ve çabaları ile tahıl ihracatı anlaşmasında ortaya koyduğu katkıları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ve tebriklerini iletti.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Polonya'ya davet etti.

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Başkan Erdoğan Polonyalı mevkidaşı ile görüştü
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