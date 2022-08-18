Ermeni toplumuna mensup ilk kaymakam atandı

Cumhuriyet tarihinin Türkiye Ermeni toplumuna mensup ilk kaymakam adayı olan Berk Acar, Denizli'nin Babadağ ilçesine atandı. Acar'ın ismi ilk olarak 110. Dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu'nun Eğitim Dairesi Başkanlığı'ndaki kapanış töreninde duyuldu. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra avukat olarak çalışan Acar, sınavlarda başarı sağlayarak kaymakam adayı olmaya hak kazandı. 17-21 Ocak'ta düzenlenen 110. Dönem Kaymakam Adaylığı Uyum Kursu'nu tamamladıktan sonra staj yapan Acar, Denizli'nin Babadağ ilçesine kaymakam olarak atandı. Böylece Berk Acar, Cumhuriyet tarihinin, Türkiye Ermeni toplumuna mensup ilk kaymakamı oldu.