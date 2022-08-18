İstanbul Emniyeti’nde atamalar açıklandı! İstanbul İstihbarat’a tanıdık ve başarılı isim

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde il içi atamalar yapıldı. Suikast Timleri'ni çökerten başarılı çalışmaları ve terör örgütlerine yönelik düzenlenen kritik operasyonların mimarı olan Mustafa Varol'un İstihbarat Daire Başkanlığı'na (Ankara) atanmasının ardından İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne Emniyet Müdürü İlyas Kayış atandı. İlyas Kayış, geçmişte İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde çalışmış ve başarılı çalışmalarıyla anılan tanıdık bir isim… İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürü ise Çekmeköy'de suça ve suçlulara karşı başarılı çalışmalar yürüten Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Oğuz Namlı oldu. "İstanbul'un Gözü" olarak adlandırılan ve bütün kameraların bağlı olduğu Kent Güvenliği Yönetim Sistemi Merkezi ile 112 Acil Durum Hattı'ndan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Emniyet Müdürü Aşkın Kılıçkeser de başarılı çalışmalarından dolayı İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından terfilerin ve şarkların Kurban Bayramı'ndan önce peş peşe açıklanmasının ve son olarak geçtiğimiz hafta İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi'nin açıklanmasının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılması beklenen il içi atamalar açıklandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 5'i Emniyet Amiri, 16'sı Emniyet Müdürü toplam 21 rütbelinin farklı illere tayini çıkmış, 5'i Emniyet Amiri, 7'si Emniyet Müdürü toplam 12 rütbeli ise İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanmıştı. İl içi atamalarda da bazı Emniyet Müdürleri'nin yerleri değiştirildi. İl İçi Atama Listesi'ne göre; Personel Şube Müdürü; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü görevini yürüten ve önemli operasyonlara imza atan Serdar Örs oldu. İki yılı aşkın süredir Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten ve aynı zamanda İnşaat Emlak Şube Müdürü olan Emniyet Müdürü Süleyman Gökdemir çifte görevinin başında olacak.