CHP’li belediyenin kuruttuğu asırlık ağaç, yeniden yeşeriyor

Yılmaz, "Büyükşehir Belediyesi, ağacın yeşermesinde şu an "biz yeşertiyoruz" gibi bir algı oluşturmaya çalışsa da, böyle bir şey yok. Bu ağacın doğasında kendi kendini yenileme özelliği olduğunu öğrendik. Bu sevindirici bir haber. Olaydan sonra bütün halkımız ağacı koruma üzerine daha bir duyarlılık geliştirdiler. Bundan sonra zarar verebileceklerini düşünmüyorum. Halen akıl alır gibi değil. Bu ağaca niye eziyet ettiler, niye işkence yaptılar. Doğaseverler bu ağaca işkence yapılırken ya da yapıldığını öğrendikten sonra neredeydi? Yani Gezi Parkı olaylarında biz ağacı taşımak istediğimizde o kadar duyar kasıp, ortalığı birbirine katan, devleti milyarlarca liralık zarara uğratan insanlar ve bunların destekçileri bu ağaç eziyet çektirilirken neredeydi? Neden hiç sesleri çıkmadı? Ancak şu anda biz mutluyuz çünkü ağacımız yeşermeye başladı" dedi.