CHP’li belediyenin kuruttuğu asırlık ağaç, yeniden yeşeriyor

Mersin'de Adnan Menderes Bulvarı sahilindeki Özgecan Aslan Meydanı'nda bulunan yarım asırlık kauçuk ağaç, matkapla delinerek yabancı madde enjekte edilerek kurutulmuştu. Ağacın kurumaya başlaması üzerine Mersin Valiliğinin talimatıyla inceleme başlatan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ağaçta matkapla 9 delik açıldığı, gövdedeki renk değişimi ile dallardaki kurumanın da açılan deliklere yabancı madde enjekte edilmesi sonucu oluştuğunu belirledi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek olaya karışan 3 şüpheliyi tespit etti. Olayın şüphelileri olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, CHP Toroslar ilçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır ve Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak çalışan Yusuf Soyak gözaltına alındı.
Yılmaz, "Ağaç 9 yerinden matkapla delinmiş, asit enjekte edilmişti. Bunu yapanların da Büyükşehir Belediyesinde daire başkanı, çalışanı ve CHP Toroslar ilçe Gençlik Kolları Başkanı olduğu tespit edilmişti. Hatta şu an soruşturmanın iyi gitmesi için de açığa alındılar. Tabi bir insan bunu niye yapar, akıl alır gibi değil. Bütün Mersin'i, tüm ağaç severleri bu durum üzdü. Bizi de ziyadesiyle üzdü. Olay olduğunda hemen sıcağı sıcağına buraya gelip bakmıştım. O zaman içim acımıştı. Bugün böyle yeşerdiğini görmek bizleri mutlu etti" diye konuştu.
Yılmaz, "Büyükşehir Belediyesi, ağacın yeşermesinde şu an "biz yeşertiyoruz" gibi bir algı oluşturmaya çalışsa da, böyle bir şey yok. Bu ağacın doğasında kendi kendini yenileme özelliği olduğunu öğrendik. Bu sevindirici bir haber. Olaydan sonra bütün halkımız ağacı koruma üzerine daha bir duyarlılık geliştirdiler. Bundan sonra zarar verebileceklerini düşünmüyorum. Halen akıl alır gibi değil. Bu ağaca niye eziyet ettiler, niye işkence yaptılar. Doğaseverler bu ağaca işkence yapılırken ya da yapıldığını öğrendikten sonra neredeydi? Yani Gezi Parkı olaylarında biz ağacı taşımak istediğimizde o kadar duyar kasıp, ortalığı birbirine katan, devleti milyarlarca liralık zarara uğratan insanlar ve bunların destekçileri bu ağaç eziyet çektirilirken neredeydi? Neden hiç sesleri çıkmadı? Ancak şu anda biz mutluyuz çünkü ağacımız yeşermeye başladı" dedi.