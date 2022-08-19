11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı harekat bölgesinde saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.MSB'den yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçiğin demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ettiği belirtildi.MSB yaptığı ikinci bir açıklamada da Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden operasyonda da 2 PKK'lı töröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Diğer taraftan Kocaeli'nde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli cezaevine gönderildi.