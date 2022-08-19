11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı harekat bölgesinde saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçiğin demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ettiği belirtildi.
MSB yaptığı ikinci bir açıklamada da Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden operasyonda da 2 PKK'lı töröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Diğer taraftan Kocaeli'nde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli cezaevine gönderildi.