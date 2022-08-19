İşte gerçek havuz medyası

Memleket Partisi Genel Başkanı ve eski CHP'li Muharrem İnce, yaptığı açıklama ile CHP'nin kontrolü altındaki medyayı nasıl beslediğini anlattı. İnce, partinin Halk TV, TELE 1 ve KRT adlı TV kanallarına aylık maaş ödediğini, hizmet bedeli altında yüklü ödemelerle CHP'li belediyelerin bu şirketlere para akıttığını ifşa etti. İnce bu ilişkiyi "sol havuz medyası" ifadesiyle tanımlarken, gazeteciler CHP çevrelerinin attığı "havuz medyası" iftirasının kendi üzerlerine yapıştığını söyledi.: Yerli ve milli medyayı itibarsızlaştırmayaçalışanların hiçbiritibarlarının olmadığı anlaşıldı. Muharremİnce, oralarda neler döndüğünün bir yönünüciddi şekilde ortaya koydu. Ne söylerlersesöylesinler atamayacakları bir gerçeküzerlerine yapıştı.Havuz tabirinin tam da kendilerine uygun olduğu ve bir tür besleme medyanın ayakta tutulmaya çalışıldığını ifşa etti.Muhalif medyanın çok uzun zamandır, büyükelçiliklerden ve yurtdışından fonlandıklarını biliyorduk. Biz zaten biliyorduk ama kamuoyu da öğrenmiş oldu. İnce'nin bu açıklamaları, CHP ve İyi Parti'nin kimler tarafından fonlandığının da bir göstergesi aslında.Havuz medyasına ilişkin ifşaatlarını sürdüren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İnce, "Muhalefet medyası belediyelerden geçiniyor. Belediyeden geçinen bir medya belediyeyi eleştiremez. Halk TV ne yapıyor, ulaşım zammını savunuyor. Ulaşım zammına gerekçe yaratıyor. Bunlar gerçekten olacak iş değil. Erzurum'da Halk TV sokak röportajı yapıyor. Röportajı yapan 'Oyunu kime vereceksin?' diye soruyor. 'Memleket Partisi'ne vereceğim' diyor. Halk TV ikinci kısmını kesiyor. Sol havuz medya Türkiye'nin durumlarını anlatmıyor" dedi.