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Giriş Tarihi: 19.8.2022

İşte gerçek havuz medyası

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
İşte gerçek havuz medyası

CHP ve çevrelerinin “havuz medyası” iftirası, kendi üzerlerine yapıştı. Halk TV, KRT ve TELE 1 gibi televizyonların partiden aylık maaş alarak parti borazanlığı yaptığı belgelerle ortaya kondu

Memleket Partisi Genel Başkanı ve eski CHP'li Muharrem İnce, yaptığı açıklama ile CHP'nin kontrolü altındaki medyayı nasıl beslediğini anlattı. İnce, partinin Halk TV, TELE 1 ve KRT adlı TV kanallarına aylık maaş ödediğini, hizmet bedeli altında yüklü ödemelerle CHP'li belediyelerin bu şirketlere para akıttığını ifşa etti. İnce bu ilişkiyi "sol havuz medyası" ifadesiyle tanımlarken, gazeteciler CHP çevrelerinin attığı "havuz medyası" iftirasının kendi üzerlerine yapıştığını söyledi.



ÜZERLERİNE YAPIŞTI
Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş: Yerli ve milli medyayı itibarsızlaştırmaya çalışanların hiçbir itibarlarının olmadığı anlaşıldı. Muharrem İnce, oralarda neler döndüğünün bir yönünü ciddi şekilde ortaya koydu. Ne söylerlerse söylesinler atamayacakları bir gerçek üzerlerine yapıştı.
Havuz tabirinin tam da kendilerine uygun olduğu ve bir tür besleme medyanın ayakta tutulmaya çalışıldığını ifşa etti.
Gazeteci Murat Özer: Muhalif medyanın çok uzun zamandır, büyükelçiliklerden ve yurtdışından fonlandıklarını biliyorduk. Biz zaten biliyorduk ama kamuoyu da öğrenmiş oldu. İnce'nin bu açıklamaları, CHP ve İyi Parti'nin kimler tarafından fonlandığının da bir göstergesi aslında.

HEPSİ BELEDİYELERDEN GEÇİNİYOR
Havuz medyasına ilişkin ifşaatlarını sürdüren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İnce, "Muhalefet medyası belediyelerden geçiniyor. Belediyeden geçinen bir medya belediyeyi eleştiremez. Halk TV ne yapıyor, ulaşım zammını savunuyor. Ulaşım zammına gerekçe yaratıyor. Bunlar gerçekten olacak iş değil. Erzurum'da Halk TV sokak röportajı yapıyor. Röportajı yapan 'Oyunu kime vereceksin?' diye soruyor. 'Memleket Partisi'ne vereceğim' diyor. Halk TV ikinci kısmını kesiyor. Sol havuz medya Türkiye'nin durumlarını anlatmıyor" dedi.

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İşte gerçek havuz medyası
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