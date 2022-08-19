Kararname yayımlandı... Ege Ordu Komutanı değişti

Türk Silahlı Kuvvetleri atama kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 72 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 24 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 30 general yeni görevlere atandı.

Orgeneral Ali Sivri, 1'inci Ordu Komutanlığına atandı. Buna göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, 1'inci Ordu Komutanlığı'na atandı. Korgeneral Kemal Yeni 1'inci Ordu Komutanlığından, Ege Ordu Komutanlığı'na getirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Donanma Komutanlığı'na atandı. Tümamiral Yalçın Payal Harp Filosu Komutanlığı'ndan Güney Deniz Saha Komutanlığı'na getirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Hava Eğitim Komutanlığından Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.



Korgeneral Kemal Yeni

Öte yandan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya Hava Eğitim Komutanlığı görevine atandı.

KEMAL YENİ KİMDİR?

12 Mart 1963 tarihinde Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Evcili köyünde doğdu. 1985'te Kara Harp Okulundan topçu teğmen rütbesiyle mezun oldu. Topçu ve Füze Okulundaki sınıf eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli topçu ve hava savunma birliklerinde takım ve batarya komutanlığı yaptı. 1997'de Kara Harp Akademisine girdi ve kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. Sonrasında eğitim birliklerinde ve şube müdürlüklerinde çalıştı. NATO liderliğinde Bosna-Hersek'e giden Bosna-Hersek Türk Görev Kuvvetinde görev yaptı.

2000-2003 yılları arasında Napoli'de bulunan AFSOUTH karargâhında özellikle Barış İçin Ortaklık tatbikat planlamacısı olarak görev yapmıştır. 2003-2005 arası 1. Mekanize Piyade Taburu komutanlığı yapmıştır. 2005'te topçu kurmay albay rütbesine terfi etmiştir. Bu rütbede ATASE Plan ve Koordinasyon şube müdürlüğü, Tatvan'da 10. Motorize Piyade Tugayı kurmay başkanlığı ve komutan yardımcılığı ve Genelkurmay Strateji Daire Başkanlığı Millî Strateji şube müdürlüğü yapmıştır.

2011'de tuğgeneral rütbesine terfi etti. 2011-2015 arası 58. Topçu Tugayı komutanlığı yaptı.

2015'te tümgeneral rütbesine terfi etti. 2015-2016 arası Genelkurmay Lojistik daire başkanlığı görevinde bulundu.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Abdullah Barutcu ile aynı lojmanda kalan Yeni, 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Barutcu ile birlikte lojmandaki sığınakta kaldı ve olayları takip etti. Atamalarda Mehmet Partigöç'ün ismini görünce girişimin belli bir grup tarafından yapıldığını düşündüğünü mahkemede verdiği ifadede söyledi. Daha sonra Barutcu tutuklandı ve ordudan ihraç edildi.

2016-2017 arası Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 1. yardımcılığı, 2017-2018 arası Genelkurmay Harekât başkanlığı yaptı. 2018'de korgeneral rütbesine terfi etti.[5] 2018-2021 arası 3. Kolordu komutanlığı görevinde bulunduktan sonra 24 Ağustos 2021'de 1. Ordu Komutanı oldu.