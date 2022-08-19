Kılıçdaroğlu’ndan İngiliz medyasına tepki çeken S-400 açıklaması: Neden aldınız, kime karşı kullanacaksınız?

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ ÇEKEN S-400 AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu, BBC Türkçe'ye verdiği mülakatta S-400 hava savunma sistemlerinin alınmasına anlam veremediğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, "Siz devlet olarak bir ittifak içinde yer alıyorsanız o ittifakın öngördüğü kuralları, ben de kendi ülkemde uygulayacağım diye imza atmışsanız, yani söz vermişseniz, devletin namusu olarak söz vermişseniz o ittifakın dışında farklı arayışlara girmek doğru değildir. Etik olarak değildir. Siz NATO ittifakı içindesiniz gayet güzel, savunma sanayimizi de bunun üzerine inşa etmişsiniz gayet güzel, neyse toplantılar NATO toplantıları yapılır vs o toplantılara katılırsınız, toplantıda oy kararları oy birliği ile alınır vs siz ittifakın dışında farklı bir savunma sanayine girerseniz o zaman sorun çıkar, çıkıyor." dedi.