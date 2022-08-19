Ukrayna halkından Erdoğan’a büyük sevgi gösterisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin daveti üzerine gittiği Ukrayna'nın Lviv kentine Polonya Rzeszow Uluslararası Havalimanı'ndan karayoluyla geçti. Havalinanında Polonya Bölge Valisi Radoslaw Wiatr ve Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat tarafından karşılanan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik etti.Başkan Erdoğan'ın aracı Lviv sokaklarında Ukraynalılar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Başkan Erdoğan kendisine el sallayan Ukraynalılara aynı şekilde karşılık verdi.