126 general ve amiralin yeri değişti

TSK'DA 126 general ve amiralin görev yeri değişti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 72, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 24, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 30 olmak üzere 126 general ve amiralin görev yerleri değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Korgeneral Kemal Yeni, Ege Ordu Komutanlığı'na atandı. Tümamiral Yalçın Payal, Harp Filosu Komutanlığı'ndan Güney Deniz Saha Komutanlığı'na getirildi. Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, 1'inci Ordu Komutanlığı'na, Korgeneral Kemal Yeni, 1'inci Ordu Komutanlığı'ndan Ege Ordu Komutanlığı'na atandı. Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Yıldız Donanma Komutanlığı'na, Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Hava Eğitim Komutanlığı'ndan Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya Hava Eğitim Komutanlığı'na görevlendirildi. Korgeneral Rafet Dalkıran Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'ndan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na, Korgeneral İsmail Günaydın Hava Harp Okulu Komutanlığı'ndan Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'na atandı. ANKARA