CHP Bilecik’te şimdi de uyuşturucu skandalı

BİLECİK'TE jandarma operasyonunda yarım kilodan fazla uyuşturucuyla yakalanan Mustafa Ada isimli şahıs, CHP'nin gençlik kolları başkanı çıktı. Zanlının, CHP'nin eğitim ekibinde yer aldığı ve Bilecik Belediyesi'nde çalıştığı anlaşıldı. Bilecik'in Söğüt ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından önceki gün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda motosikletiyle seyir halinde olan Mustafa Ada isimli şahıs durduruldu. Motosiklette yapılan aramalarda 656 gram uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan Mustafa Ada'nın evinde yapılan aramalarda ise 119 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticaretinden gözaltına alınan Mustafa Ada'nın CHP'nin İnhisar ilçe teşkilatında Gençlik Kolları Başkanı olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu maddeyle yakalanan Ada'nın CHP'nin eğitim veren ekibinin içinde olduğu ve aynı zamanda Bilecik Belediyesinde çalıştığı öğrenildi. Aylar önce Bilecik Belediyesine yapılan büyük rüşvet operasyonuyla sarsılan Bilecik'te CHP'nin adı bu kez uyuşturucu ticaretine karıştı. Yaşanan olay Kentte büyük yankı uyandırdı.