CHP’nin algı oyununu bakanlık çökertti

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sosyal yardımlar için "Ulusal Hane Ziyaretleri" CHP tarafından çarptırıldı. CHP'nin ulusal hane ziyaretleriyle devlet memurlarına "AK Parti propagandası yaptırıldı" iddialarına bakanlıktan cevap geldi: "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle hayata geçirdiğimiz tüm sosyal projelerimizde olduğu gibi Ulusal Hane Ziyaretleri programımızda da 'Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'nde kayıtlı olan ve düzenli, süreli yardım programından faydalanan vatandaşlarımızın hanelerine gidecek, bunun yanında arz odaklı hizmet anlayışımız gereği sosyal desteklerimize erişmekte zorlanan haneleri de (engelli, yaşlı, çocuklu aileler vb.) tespit etmek üzere çalışacağız. Sosyal devlet anlayışının bir parçası olarak sosyal desteklerimizin takibi ve desteğe ihtiyacı olanların tespiti için başlattığımız yeni çalışmamızı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa bir selamlama mektubu ile yürütecek, akabinde de sosyal formlarımızı bütünleşik bir hale getirerek güncelleyeceğiz."