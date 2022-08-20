Kentsel dönüşümün merkezi olduk

Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin ilk etabında hayat başladı. Esenler 15 Temmuz Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 2 bin 30 konut ve 78 işyerinin anahtar teslimi törenle gerçekleşti. Hak sahipleri, anahtarlarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Erdoğan, şunları söyledi:Esenler'de 60 bin, 70 bin kişinin katılımıyla bu muhteşem töreni yapıyoruz. iki gün önce, 18 bin insanımızı toprağa verdiğimiz 17 Ağustos 1999 depreminin 23'üncü yıldönümüydü. Depremin üzerinden 23 yıl geçti ama acısı yüreklerimizde hala ilk günkü gibi tazedir. O felaketin olduğu dönemde bu ülkenin iktidarında kim vardı? Şu anda rahmetli olmuş Ecevit vardı, değil mi? Peki o deprem afetinde acaba iktidar ne yaptı? Tamamen bittiler. Tükendiler. Fakat biz iktidara geldik, bütün bu yıkılan yerleri ayağa kaldırdık. Çünkü biz söz verdik mi yaparız ve yaptık.Hükümete gelir gelmez Türkiye'nin 81 ilini kapsayacak şekilde büyük bir kentsel dönüşüm çalışması başlattık. Amacımız ülkemizin hiçbir yerinde afetlere karşı dayanıksız, sağlıksız, metruk, çirkin yapı bırakmamaktı. Bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Bu evlerde oturan 12 milyon vatandaşımız artık güvenli binaları, sosyal donatı, yeşil alanlarıyla huzur içinde hayatlarını sürdürebilecekleri yuvalarına kavuştular. Özellikle sosyal konut inşası alanında dünyaya örnek olacak modeli uygulamaya geçirdik.TOKİ kanalıyla inşa ettiğimiz 1 milyon 170 bin konut sayesinde 5 milyon vatandaşımızın güvenli evlerde huzurla oturmasını sağladık. Tüm bu çalışmalarla ülkemizdeki yapıların yüzde 60'nı yani 50 milyon vatandaşımızı afetlere karşı koruma altına aldık. İnşallah hedefimiz yeni başlatacağımız hamlelerle önümüzdeki 5 yıl içinde 85 milyonun tamamını bu güvenli şemsiye altına almaktır.Ana muhalefet, Antalya'da yangın oldu. Muğla'da yangın oldu. Büyükşehir onlarda. Ne yaptınız? Herhangi bir şey yaptılar mı? Biz yaptık. İzmir Belediyesi CHP'de. Ne yaptılar? Hiçbir şey. Konutları ayağa kaldıran biz olduk. Muğla'da, Antalya'da belediye CHP'de diye biz seyredemezdik. Devlet olarak buralara yardım elimizi uzattık.Bay Kemal'in sabah söylediği başka, akşam söylediği başka. İstanbul'da 300 bin konutu dönüştürerek tarihi başarıya imza attık. 140 bin konut işyeri dönüşümü devam ediyor.Geçmişte yaşadığımız acıları ve önümüzdeki potansiyel tehditlerin büyüklüğünü göz önüne alarak İstanbul'u kentsel dönüşüm projelerimizin merkezi olarak ilan ettik. Bugüne kadar İstanbul'da 300 bin konutu dönüştürerek gerçekten zor bir işi gerçekleştirdik. Tarihi bir başarıya imza attık. Halihazırda sahada 140 bin konut ve işyerinin dönüşümü devam ediyor. Fikirtepe gibi eskiden beri süregelen sorunlar sebebiyle adeta kangrene dönüşmüş bir yerde bile 15 bin konutun dönüşümünü sağlıyoruz.. Kartal, Beyoğlu Beykoz, Silivri, Çatalca, Fatih gibi 9 ilçede projeleri tamamlamak için 10 binlerce işçi ve mühendisimiz arı gibi çalışıyor.60 bin konutluk dev dönüşüm projesini Esenler'de yükseltiyoruz. Temelini 2020'nin Ekim ayında attığımız bu proje; yeşille geleneksel mahalle anlayışına uygun, 4 katı geçmeyen, yatay mimariye sahip, depreme dayanıklı konutlardan oluşuyor. Esenler şimdi bir başka güzel olur. Bu projeyle Esenler'de kişi başına düşen yeşil alan miktarı 15 metrekare artıyor. Esenler'de inşa edilen 2+1 ve 3+1 evler 80-125 metrekare arasındaki büyüklüğünde olacak. Her daireye ait kapalı otopark var. Bu projenin içinde yok yok desek yeridir.Bu projede 1924 derslikli 63 okul var. 23 cami var. 166 bin metrekarelik sosyal ve kültürel tesisler var. 35 bin kişinin istihdam edileceği teknoloji geliştirme bölgesi var. İkinci etabı da tamamlandığında İstanbul'un en büyük millet bahçelerinden biri var. 40 km. uzunluğundaki bisiklet ve yaya yolları var.Yaklaşık 2 bin 100 konutumuzun anahtarlarını hak sahiplerine veriyoruz. Yılsonuna kadar bu sayıyı inşallah 4 bin 940'e çıkartıyoruz. Anahtarlarını teslim alacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.Durmadık, devam ediyoruz. Daha devam edeceğiz. Bu ülkeyi yapacak çok şeyimiz var. 18 Mart Çanakkale Köprüsü. O bir başka abide, bir başka güzel. Bizim ideallerimize onların hayalleri bile ulaşamaz. Onlar yapmaya değil yıkmaya geleceklerini söylüyorlar. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızın büyüklüğü yapılan işin çapını ortaya koyuyor. Bunlar Türkiye için başlı başına bir devrimdir.Şimdi bunu biraz daha ileri taşıyoruz. İnşallah önümüzdeki ayın ortasına doğru hem konut hem kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek hem de çalışmalarına katkı sağlayacak yeni bir hamleyi milletimizle paylaşacağız.İstanbul Belediye Başkanı göreve başlayalı 3 yıl oldu. Acaba depreme yönelik, konut inşaatına yönelik herhangi bir şey gördünüz mü? Duydunuz mu hiç? Aşkınan koşan yorulmaz. Bu iş aşk işi, aşk. Dertli olacaksın, dertli.