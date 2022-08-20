Sultangazi’de terör operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; Silahlı Terör Örgütü MLKP'nin sözde İntikam Hücresi'ni tespit etti ve terör örgütüne yönelik çok önemli bir operasyonun yapı taşlarını oluşturdu.

HEDEFİNE ULAŞAMADAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerine göre; terör örgütünün sözde "Silahlı Yapılanması" içerisinde uzun yıllardır faaliyetler yürüten, 2015 yılında yasa dışı yollardan kayıtsız bir şekilde gittiği Suriye'de terör örgütünün yine sözde "Silahlı Eğitim Kampları" içerisinde silahlı ve askeri eğitimler alan M.U., 2019 yılında sansasyonel terör saldırıları düzenlemek için yine yasa dışı yollardan kayıtsız bir şekilde İstanbul'a geldi fakat hedefine ulaşamadan düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GECE SAATLERİNDE OPERASYON DÜZENLENDİ

M.U.'nun tahliye olmasının ardından 5 Ağustos'ta Ağrı'da düzenlenen operasyonda öldürülen MLKP terör örgütü mensubu U.A.'nın sözde intikamını almak için emniyet güçlerine yönelik eylem arayışında olduğu tespit edildi. Sultangazi Gazi Mahallesi'ndeki hücre evinin belirlenmesinin ardından M.U.'yu yakalamak için 18 Ağustos'ta saat 01.30 sıralarında operasyon düzenlendi.

ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ



Operasyonda M.U., MLKP Merkez Komite üyesi olan E.Y, ESP İstanbul İl Başkanı H.D.A ve örgüte ev temin ettiği belirlenen N.G. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ve çok sayıda fişek, el bombası ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.